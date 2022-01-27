Назван способ восполнить нехватку стажа для пенсии

Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис напомнил, что для назначения страховой пенсии необходимо накопить минимальный страховой стаж. В этом году он составляет 13 лет. Гражданам с меньшим сроком работы следует восполнить его, сообщает агентство «Прайм».

Экономист заявил, что официальная работа не всегда является способом восполнить нехватку стажа. Россиянин может не успеть набрать нужный показатель, поскольку каждые два года это требование будет увеличиваться на год. Специалист призвал хранить трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты и другие документы, которые подтверждают стаж.

Биезбардис назвал и другой способ набрать страховой стаж — он посоветовал «купить» его за деньги. Специалист напомнил, что согласно российскому законодательству, для увеличения числа пенсионных баллов граждане имеют право приобрести до половины страхового стажа. Однако эта мера распространяется только на обычный, а не льготный страховой стаж

«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря. "Купить" можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет», — заключил эксперт.

Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) назвал условие для досрочного выхода женщин на пенсию. Таким правом обладают россиянки с тремя, четырьмя и пятью детьми на пенсию при трудовом стаже в 15 лет.