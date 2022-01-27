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Застрелившему сослуживцев украинскому солдату выдвинули подозрения

Солдата, застрелившего сослуживцев в Днепре, подозревают в убийстве и дезертирстве

Фото: Национальная полиция Украины

Солдату-срочнику, застрелившему своих сослуживцев из автомата Калашникова в Днепре, выдвинули подозрения в умышленном убийстве и дезертирстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

В ГБР сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство», «Дезертирство» и «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов». Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

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29 декабря

В ночь на 27 января солдат-срочник Артем Рябчук, охранявший завод «Южмаш», открыл стрельбу по своим сослуживцам из автомата Калашникова. Погибли пять человек, еще пять получили ранения. После произошедшего стрелок сбежал, но вскоре сам сдался правоохранителям, попросив прохожую связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

Одним из вероятных мотивов нападения считается месть за оскорбления со стороны командиров: солдат предупредил драку между сослуживцами и сообщил об этом руководству. Последние не приняли никаких мер и стали над ним издеваться, называя «стукачом».

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Алиса Реброва
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