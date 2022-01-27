Подозреваемого в убийстве таксиста в аэропорту Петербурга задержали в Пензе

В Пензе задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве таксиста, 26-летнего гражданина Таджикистана, в петербургском аэропорту Пулково. Об этом в четверг, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 22 января обвиняемый, находясь в машине Volkswagen Polo вместе с жертвой, из-за внезапно возникших неприязненных отношений несколько раз ударил таксиста ножом в горло, затылок и грудь. Пострадавший скончался на месте. Его тело обнаружили вечером 23 января.

По факту случившегося было заведено дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос о помещении предполагаемого преступника в СИЗО.

2 ноября 2021 года сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии строгого режима за убийство таксиста в Забайкальском крае.