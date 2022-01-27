Названы причины конфликта со стрельбой на криминальной сходке в Екатеринбурге

После стрельбы на так называемой криминальной сходке в Екатеринбурге стали известны причины конфликта. Об этом в четверг, 27 января, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, все началось с разговора между бизнесменом Марселем Гасановым и уроженцем Чечни Султаном, более известным как Борода.

Султан собрал около 30 человек — преимущественно земляков и выходцев из Узбекистана — около местного кафе. Гасанов настаивал на другом месте встречи — на автозаправке. Ему также не понравилось поведение Султана, который сотрудничал с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) и полицией.

Борода привлек к встрече вора в законе Гии Свердловского, у которого ранее был конфликт с Гасановым. Тот собрал группу для силовой поддержки Султана. В итоге встреча передислоцировалась в еще одно место, участники оказались на окраине города. Там и произошла стрельба, о которой стало известно 26 января. В то же время издание утверждает, что погони, как и машины, съехавшей в кювет, не было.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что стрельбу участники конфликта вели из зарегистрированного травматического пистолета, пострадавших нет.