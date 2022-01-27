Сестра Кейт Мосс снялась в сетчатом платье без белья

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти поделилась в Instagram фото в откровенном наряде и была обругана в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

На размещенном в сети кадре 24-летняя знаменитость позирует в белом сетчатом мини-платье с кружевными вставками и перчатках из такого же материала. При этом видно, что на ней отсутсвует нижнее белье. В качестве аксессуаров Мосс выбрала серьги-кольца и короткое ожерелье. Публикация набрала больше восьми тысяч лайков.

Читатели издания принялись критиковать манекенщицу за чересчур откровенный внешний вид. «Она живет без какой-либо морали. Обнаженные фотографии, которые она публикует, позорны», «Кейт должно быть стыдно за сестру», «Снимать с себя одежду, чтобы зарабатывать на жизнь, — это случай, когда у человека нет таланта или каких-либо хороших качеств», «Отвратительно», «В этом наряде ее могут арестовать», — негодовали они.

В марте 2021 года Лотти Мосс снялась топлес ради продажи фото в сети. Отмечается, что знаменитость сделала это с целью привлечь внимание фанатов к своему новому профилю на сайте для взрослых, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату. Известно, что ежемесячная стоимость подписки за просмотр контента Мосс составляет 14 фунтов стерлингов (1440 рублей).