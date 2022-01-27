В Эстонии закрыли еще один русскоязычный телеканал

В эстонском телеэфире появится канал TV3 Life, который заменит в сетке вещания русскоязычный «3+». О закрытии еще одного русскоязычного телеканала в республике сообщает ERR.

Телевизионный холдинг TV3 Grupp Eesti заменит канал «3+», на котором показывают новости, русские и украинские телепередачи, на эстоноязычный TV3 Life, где будут демонстрировать телешоу о стиле жизни и развлечениях. В эстонском телеэфире «3+» был с 2005 года.

«Мы можем предложить гораздо больше эстонским зрителям», — прокомментировала смену политики генеральный директор TV3 Grupp Eesti Сигне Суур. Основная аудитория нового канала — эстонские женщины. Прекращение вещания «3+» намечено на 1 марта.

Ранее стало известно о блокировке аккаунта «Русского радио» на YouTube. Причиной блокировки со стороны видеохостинга назвали нарушение норм сообщества.