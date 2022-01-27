Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Эстонии закрыли еще один русскоязычный телеканал

Русскоязычный канал «3+» прекратит вещание в Эстонии с 1 марта
Сигне Суур

Сигне Суур. Фото: TV3

В эстонском телеэфире появится канал TV3 Life, который заменит в сетке вещания русскоязычный «3+». О закрытии еще одного русскоязычного телеканала в республике сообщает ERR.

Телевизионный холдинг TV3 Grupp Eesti заменит канал «3+», на котором показывают новости, русские и украинские телепередачи, на эстоноязычный TV3 Life, где будут демонстрировать телешоу о стиле жизни и развлечениях. В эстонском телеэфире «3+» был с 2005 года.

«Мы можем предложить гораздо больше эстонским зрителям», — прокомментировала смену политики генеральный директор TV3 Grupp Eesti Сигне Суур. Основная аудитория нового канала — эстонские женщины. Прекращение вещания «3+» намечено на 1 марта.

Ранее стало известно о блокировке аккаунта «Русского радио» на YouTube. Причиной блокировки со стороны видеохостинга назвали нарушение норм сообщества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Госдеп раскритиковал политику Кадырова
Евросоюз обвинил Северную Корею в угрожающих всему миру испытаниях
Обвиненный в изнасиловании подростка принц Эндрю потребовал суда присяжных
Названы самые опасные страны для путешествий в 2022 году
Избившим фигуриста Соловьева россиянам предъявили обвинение
Раскрыта эффективность и безопасность бустерных вакцин
Центробанк нашел в идеях Минфина риски для России
В Турции рассказали о планах Эрдогана спустить Зеленского «с небес на землю»
Россиянка упаковала в чемодан старинный предмет и пошла под суд
Женщина рассказала о странных изменениях тела после прививки от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter