Медведев заявил о работе методами «сталинских троек» на Украине

Сегодня власть на Украине использует антизаконные методы преследования тех, кто не согласен с их политикой. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

Рассказывая подробнее о ситуации на Украине, Медведев обратил внимание на политику Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По его мнению, украинский совбез принимает «совершенно неправосудные, антизаконные решения», и сравнил их с репрессивными мерами при Иосифе Сталине.

«Они же теперь несудебные используют органы, как у нас в 1937 году, по сути, тройки. Они собрались, только там их побольше немножко, решили у кого-то имущество отобрать — отобрали, решили кого-то в тюрьму посадить — посадили», — заявил Медведев.

Он привел в пример решение в отношении главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о государственной измене и финансировании терроризма. К моменту его выхода на свободу общий срок его заключения дома составит 10 месяцев, хотя, согласно украинскому законодательству, он не может превышать полугода.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся актуальных тем. В том числе Медведев затронул вопросы пандемии COVID-19, рассказал о своем видении международной политики и ситуации на Украине.