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Медведчуку продлили домашний арест

Печерский суд Киева продлил домашний арест Виктора Медведчука на два месяца

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Печерский районный суд Киева вновь продлил домашний арест главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его коллега по партии Ренат Кузьмин.

Политик пробудет под арестом еще как минимум два месяца. К этому времени общий срок его заключения дома составит 10 месяцев, хотя, согласно украинскому законодательству, он не может превышать полугода.

«Как думаете, он [cудья] это сделал потому, что является заместителем председателя суда и боится потерять "хлебную" должность или потому, что его сын работает в Государственном бюро расследований (ГБР), которое по приказу Банковой фабрикует дело Медведчука?» — написал Кузьмин.

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Он добавил, что представители Генпрокуратуры вовсе не явились на заседание, прислав вместо себя районных прокуроров. Это также является незаконным и служит основанием для переноса судебного процесса. «Надеюсь, после неминуемой смены власти мы обязательно увидим всех этих судей, прокуроров и гэбээровцев на скамье подсудимых», — добавил депутат.

Виктор Медведчук находится под домашним арестом с середины мая 2021 года. Его обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Медведчук считает обвинения политическими.

В конце декабря 2021-го стало известно, что представители Евросоюза на переговорах по деэскалации напряженности вокруг Донбасса негласно потребовали от Украины освободить Медведчука и отменить санкции против оппозиционных СМИ. Европейские дипломаты полагают, что давление на оппонентов лишь усугубит раскол в украинском обществе и осложнит примирение с Россией.

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Михаил Кириллов
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