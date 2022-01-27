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Семь пар близнецов родились в больнице за одни сутки

В американском городе Уичито пациентки больницы родили семь пар близнецов за один день

Фото: Janko Ferlič / Unsplash

Пациентки больницы американского города Уичито, штат Канзас, родили семь пар близнецов за один день. Об этом сообщает Fox 4.

«Я пришла сюда в пять часов вечера, и в первые полчаса у нас родились первые близнецы, затем, спустя пару часов, родились следующие, и еще спустя час на свет появились третьи за мою смену», — сказала сотрудница Медицинского центра Уэсли доктор Кейтлин Твист.

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Директор родильного отделения Келли Фредин сообщила, что пациентки часто рожают по нескольку детей сразу, но такое количество за один день — близко к рекорду. Врачи медицинского центра подчеркнули, что все роды прошли нормально. В общей сложности родилось девять мальчиков и пять девочек.

«Наверное, через несколько лет они будут искать место в городе, чтобы отметить день рождения, и будет путаница: "Да, у нас уже забронировали близнецы в этот день", а они будут говорить: "Нет, мы другие близнецы"», — пошутила доктор Твист.

Ранее сообщалось, что в Химках женщина родила третью двойню подряд. Роженице 31 год, всего у нее семеро детей.

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Алиса Дмитриева
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