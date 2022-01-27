Президента России Владимира Путина попросили учредить День геноцида советского народа. Такое предложение главе государства 27 января направила Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма. Копия обращения есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уважаемый Владимир Владимирович, памятный день геноцида советского народа не был своевременно учрежден ранее, но мы, как свидетели всех злодеяний оккупантов, чтим память о невинно замученных наших дедов, родителей, братьев, детей и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма

Предложение направлено в день, когда отмечают годовщину освобождения советской армией концентрационного лагеря «Освенцим», отметили в организации. «Преступления нацистов осуждены мировой общественностью в рамках Международного военного трибунала. Но сейчас мало кто упоминает, что самые тяжелые потери во время войны понес СССР», — сказано в обращении.

В письме представители организации привели фрагменты приговора, вынесенного в результате Нюрнбергского процесса, о жестоком обращении с советскими гражданами, голоде в концентрационных лагерях и массовых убийствах.

«Совершенно очевидно, что война, которую страны оси (нацистского блока — прим. Ленты.ру) вели против Советского Союза, была войной на полное уничтожение. Если в оккупированных западных странах гитлеровцы сохраняли долю цивилизованного отношения к местному населению, то с "недочеловеками" на Востоке они не церемонились», — отметили в организации бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Необходимость учредить День геноцида советского народа объяснили тем, что в последнее время факты о войне пытаются фальсифицировать в политических целях. В России же сейчас идет работа по защите исторической правды, отметили авторы обращения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предложили сделать 26 декабря днем памяти о прекращении существования СССР. Поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах предложил внести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, родившийся в год распада СССР — 1991. В пояснительной записке к законопроекту он назвал произошедшее главной геополитической катастрофой XX века.