Путина попросили учредить День геноцида советского народа
Президента России Владимира Путина попросили учредить День геноцида советского народа. Такое предложение главе государства 27 января направила Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма. Копия обращения есть в распоряжении «Ленты.ру».
Уважаемый Владимир Владимирович, памятный день геноцида советского народа не был своевременно учрежден ранее, но мы, как свидетели всех злодеяний оккупантов, чтим память о невинно замученных наших дедов, родителей, братьев, детей и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны
Предложение направлено в день, когда отмечают годовщину освобождения советской армией концентрационного лагеря «Освенцим», отметили в организации. «Преступления нацистов осуждены мировой общественностью в рамках Международного военного трибунала. Но сейчас мало кто упоминает, что самые тяжелые потери во время войны понес СССР», — сказано в обращении.
В письме представители организации привели фрагменты приговора, вынесенного в результате Нюрнбергского процесса, о жестоком обращении с советскими гражданами, голоде в концентрационных лагерях и массовых убийствах.
«Совершенно очевидно, что война, которую страны оси (нацистского блока — прим. Ленты.ру) вели против Советского Союза, была войной на полное уничтожение. Если в оккупированных западных странах гитлеровцы сохраняли долю цивилизованного отношения к местному населению, то с "недочеловеками" на Востоке они не церемонились», — отметили в организации бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Необходимость учредить День геноцида советского народа объяснили тем, что в последнее время факты о войне пытаются фальсифицировать в политических целях. В России же сейчас идет работа по защите исторической правды, отметили авторы обращения.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предложили сделать 26 декабря днем памяти о прекращении существования СССР. Поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах предложил внести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, родившийся в год распада СССР — 1991. В пояснительной записке к законопроекту он назвал произошедшее главной геополитической катастрофой XX века.