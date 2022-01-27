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Путин поприветствовал участников и гостей вечера «Хранитель памяти»

Президент России Путин направил приветственную телеграмму гостям вечера «Хранитель памяти»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», который приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста. Приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что человечество всегда будет помнить «страшную по своим масштабам и жестокости трагедию». По словам главы государства, россияне скорбят о невинных жертвах, «растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней». Путин обратил особое внимание на мужество и самоотверженность воинов Красной армии, союзников по антигитлеровской коалиции и бойцов движения Сопротивления, благодаря которым мир был спасен от нацизма.

«Наш долг — сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии», — заявил президент.

Ранее в этот день, 27 января, Путин посетил Пискаревское кладбище, расположенное в Санкт-Петербурге, и возложил цветы к могиле, где, согласно документам, похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Глава государства почтил память жителей и защитников Ленинграда, жертв блокады, которая закончилась 78 лет назад. Кроме того, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина».

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Варвара Кошечкина
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