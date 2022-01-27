Медведев объяснил невозможность появления российских баз на Кубе и в Венесуэле

Куба и Венесуэла — суверенные страны, которые, к тому же, стремятся восстановить отношения с США, поэтому появление российских базы по советскому сценарию там невозможно, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Куба, Венесуэла — близкие нам страны, наши партнеры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, даже если это было, например, как это было на Кубе», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что у этих стран различаются национальные интересы, но обе они стремятся выйти из изоляции.

«[Куба и Венесуэла стремятся] в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии», — уверен заместитель председателя Совбеза.

При этом неуместно обсуждать размещение российских сил в других странах, даже если те этого сами захотят, считает Медведев. Как правило, такие разговоры сами по себе создают напряженность, в том числе в экономической сфере.

«У нас действительно есть определенные договорённости с некоторыми государствами о присутствии там наших войск – с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперёд и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом – это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире», — заключил он.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.

Советские ядерные ракеты появились на Кубе в 1962 году, что привело к небывалой напряженности между СССР и США — Карибскому кризису. Свои действия Москва объясняла стремлением ответить американской стороне, которая в 1961 году разместила ракеты в Турции.