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Фигура российской гимнастки в красном купальнике восхитила фанатов

Фанаты о фотографии гимнастки Яны Кудрявцевой в красном купальнике: шикарно выглядите

Фото: @kudryavtseva_y

Серебряный призер Олимпиады по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в своем Instagram опубликовала фотографию в красном купальнике.

Судя по геолокации, снимок сделан в Дубае. «Отдых без детей — это, конечно, круто, но соскучилась я очень», — написала Кудрявцева. За сутки публикация набрала 16,7 тысячи лайков.

Пользователи оставили десятки комментариев. «Шикарно выглядите! Очень красивая и изящная!», «Существует ли более идеальная фигура в этом мире?», «Какие идеальные ноги», — восхитились фанаты.

Кудрявцева — серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике. Кроме того, она 13-кратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. Спортсменка завершила карьеру в 2016 году. В 2018-м спортсменка вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева, пара воспитывает двух дочерей.

Алексей Гусев
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