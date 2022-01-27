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«Самая сексуальная почтальон Великобритании» рассказала о борьбе с лишним весом

Женщина бросила престижную работу, стала почтальоном и похудела на 82 килограмма

Фото: Shutterstock

Жительница Эссекса, Англия, похудела на 85 килограммов, бросила престижную работу с перспективами карьерного роста и стала одним из самых сексуальных почтальонов Великобритании. Ее историю публикует The Sun.

37-летняя Лиэнн Уилсон рассказала, что проблемы с лишним весом начались еще в детстве — в то время как ее подруги покупали одежду в обычных магазинах, ей приходилась искать бренды, специализирующиеся на вещах больших размеров. Женщина призналась, что никогда особо не следила за питанием: она ела фастфуд и перекусывала чипсами и сладостями. Британка с трудом влезала в кресло самолета и не могла застегнуть на себе ремень. Когда ей исполнилось 18 лет, ее вес достиг 152 килограммов.

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Страдавшая от проблем со здоровьем, в том числе от диабета, Уилсон решила обратиться к врачу. Терапевт дал ей неутешительный прогноз и тем самым напугал британку — он предупредил, что она вряд ли доживет до 21-го дня рождения, если не похудеет. В качестве решения проблемы Уилсон предложили операцию по уменьшению желудка, но она отказалась и пошла другим путем борьбы с лишним весом, изменив свое отношение к телу и здоровью.

Британка начала консультироваться с диетологом и проходить курс психотерапии. Она заменила вредные продукты на полезные и старалась больше двигаться. Когда вес женщины уменьшился до 108 килограммов, она почувствовала себя лучше, стала увереннее в себе и устроилась на госслужбу с высокой зарплатой и хорошей перспективой карьерного роста.

Через некоторое время Уилсон снова пришлось пересмотреть жизнь: ее отец умер от рака, а партнер, с которым она на тот момент жила в течение 13 лет, отказался ее поддерживать и обвинил в том, что она не может пережить смерть родителя. Вскоре и вовсе выяснилось, что мужчина изменял британке с ее подругой. В итоге у нее диагностировали депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Тогда Уилсон ушла с работы и взяла время на отдых.

В 2018 году она решила устроиться почтальоном, чтобы долго ходить и худеть, и при этом зарабатывать деньги. Теперь она действительно много двигается и общается с людьми. «Летом 2021 года я наконец-то похудела до 67 килограммов килограммов, и меня завалили комплиментами все знакомые», — заключила она. Женщина называет себя «самым сексуальным почтальоном Великобритании» и утверждает, что прохожие каждый день говорят ей приятные слова и спрашивают, правда ли она работает на почте.

Ранее сообщалось, что весивший 165 килограммов житель английского района Молверн-Хилс, графство Вустершир, который не мог самостоятельно надеть носки, за год похудел на 69 килограммов. Он перестал есть фастфуд и сладости каждый день и сконцентрировался на старом увлечении боксом.

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Евгения Черкасова
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