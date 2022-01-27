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Раскрыта главная причина задержки самолетов

Росавиация: в 2021 году 5,4 тысячи рейсов отправились с задержкой из-за непогоды

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов раскрыл главные причины задержек самолетов в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за прошедший год российские авиакомпании выполнили 895 тысяч рейсов, из которых около 23,5 тысячи отправились с задержкой более двух часов. Чаще всего перевозчики откладывали вылет из-за непогоды (5,4 тысячи), вторая по популярности причина — технические неисправности (2,4 тысячи).

Косинов добавил, что рейсы могут задерживаться из-за высокого трафика на внутренних направлениях, ковидных ограничений, превышения фактического времени стоянок или недостаточной обустроенности контрольно-пропускных пунктов.

Ранее в январе аэропорт Стамбула прекратил прием и отправку пассажирских рейсов из-за сильного снегопада — наземные службы не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы. В результате коллапса в аэропорту застряли тысячи пассажиров, в том числе россияне.

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Мария Гейн
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