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Аэропорт Стамбула сообщил о прекращении приема рейсов

Аэропорт Стамбула сообщил о прекращении приема рейсов до 26 января из-за снегопада

Фото: Umit Bektas / Reuters

Аэропорт Стамбула прекратит прием пассажирских рейсов до 11 утра местного времени 26 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

«Мы получили уведомление, согласно которому официальное закрытие аэропорта продлено до 11 утра по времени Стамбула», - сказал источник ТАСС. Также известно, что аэропорт будет принимать только приоритетные рейсы и рейсы, ушедшие ранее на запасные аэродромы из-за снегопада в столице.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбул-Новый около 370 клиентов авиакомпании «Победа», которые находятся в стерильной зоне, вторые сутки ожидают вылета. Так, 24 января наземные службы авиагавани больше семи часов не могли выпустить пассажиров из самолета, так как техника на летней резине застревала в сугробах. «Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удается: дороги к аэропорту перекрыты», — добавили в пресс-службе.

Марина Совина
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