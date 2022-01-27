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Названа смертельная опасность Олимпийских игр в Китае

Эксперты назвали Олимпийские игры на искусственном снегу опасными для жизни

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Глобальное потепление ставит под угрозу будущее зимних Олимпиад, а искусственный снег только усугубляет ситуацию. К такому выводу пришли эксперты из британского университета Лафборо и Protect Our Winters — в своем исследовании они назвали искусственные осадки смертельно опасными.

Из-за изменения климата к 2050 году в большинстве городов, где ранее проводились Игры, перестанет хватать настоящего снега для соревнований по зимним видам спорта. Уже в 2022-м китайским организаторам Олимпиады пришлось положиться на искусственный. Однако спортсмены и ученые обеспокоены тем, что такой снег может представлять угрозу для жизней участников соревнований.

Согласно докладу британских экспертов, искусственный снег состоит на 30 процентов изо льда и на 70 — из воздуха. В то же время в настоящем снеге содержатся всего 10 процентов льда и 90 — воздуха.

«Когда горнолыжные трассы делают из искусственного снега, они получаются твердыми. Это опасно для спортсменов. В прошлом были летальные случаи», — рассказала исследователям фристайлистка из Шотландии Лаура Дональдсон.

Помимо этого экологи обеспокоены влиянием искусственного снега на окружающую среду. Они отмечают, что на создание осадков для зимней Олимпиады в Пекине ушло 145 миллионов литров воды, притом что округ Чжанцзякоу, где пройдут Игры, страдает от дефицита воды. Ранее сообщалось, что соревнования могут значительно усугубить ситуацию в засушливом регионе.

Нина Ташевская
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