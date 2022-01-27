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Идея запрета криптовалют разделила россиян

ВЦИОМ: против запрета криптовалют и в его поддержку выступают по 32% россиян

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В российском обществе не сформировалось однозначной позиции по поводу возможного запрета криптовалют. Мнения в поддержку такой меры и против нее разделились поровну — по 32 процента. Почти столько же, 33 процента, равнодушны к инициативе. О таких настроениях в обществе свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Желание запретить биткоин имеет прямую корреляцию с возрастом. Против запрета выступают 54 процента опрошенных в возрасте 18-24 года, 50 процентов возрасте 25-34 года, 35 процентов в возрасте 35-44 года, 24 процентов в возрасте 45-59 года и 15 процентов в возрасте старше 60 лет. Поддержка идеи составляет 7, 22, 25, 36 и 53 процента соответственно.

О знакомстве в общих чертах с тем, что такое биткоин, рассказали 47 процента опрошенных, еще 17 процентов считают, что хорошо знакомы с темой. Знают только название 18 процентов, а 19 процентов в первый раз услышали о нем во время опроса.

Из числа тех, кто что-то знает о биткоине, хотели бы купить его 16 процентов, не хотели бы — 81 процент. Больше половины, 56 процентов, считают, что покупка биткоинов — неудачное вложение, а 22 процента придерживаются обратного мнения. По сравнению с опросами 2017 и 2019 года скепсис в отношении главной криптовалюты существенно вырос.

Среди тех, кто знаком с биткоином, покупали его 4 процента, при этом 74 процента респондентов сообщили, что ни они сами, ни их знакомые биткоин никогда не покупали.

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Исследование проведено методом телефонного опроса. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Дискуссия о запрете криптовалюты в России возобновилась с новой силы после публикации доклада Центробанка, где такой шаг назывался необходимым. Позиция Минфина, как оказалось, значительно отличается от ЦБ. В финансовом ведомстве выступили против запрета, но за регулирование майнинга и обращения криптовалют.

Президент Владимир Путин в четверг, 27 января, попросил ведомства договориться по поводу криптовалют и представить единую позицию по поводу их регулирования в России.

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Платон Щукин
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