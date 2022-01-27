Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расстрел сослуживцев солдатом-срочником на территории завода «Южмаш» в городе Днепр. Пост опубликован в Telegram-канале главы государства.

Зеленский назвал случившееся ужасными новостями. Он выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что им должна быть незамедлительно оказана любая необходимая помощь.

«Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, — все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время», — заключил президент.

В ночь на 27 января солдат-срочник Национальной гвардии Украины из Одесской области Артемий Рябчук открыл стрельбу на территории «Южмаша», который охранял. Погибли четверо военнослужащих и одна работница предприятия. Еще пятеро человек ранены. Злоумышленнику удалось скрыться, но через несколько часов он был задержан.