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Мошенники обманули Игоря Бутмана на три миллиона рублей

Саксофонист Игорь Бутман потерял три миллиона рублей и написал заявление в полицию

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мошенники обманули российского саксофониста Игоря Бутмана на три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Музыкант потерял большую сумму и уже написал заявление в полицию. Год назад он обратился к подрядчику ABUGERA с просьбой изготовить ему мебель, после чего сотрудники компании приехали к нему, сделали замеры и сказали, что работа будет стоить четыре миллиона рублей. Бутман оплатил 70 процентов от общей стоимости, но мебель так и не получил.

Отмечается, что у саксофониста не получилось связаться с компанией, поскольку ее сотрудники не отвечают на звонки. При этом на сайте ABUGERA опубликовано множество негативных отзывов, в которых клиенты обвиняют компанию в мошенничестве.

Ранее в январе стало известно, что телефонные мошенники обокрали солиста Большого театра Валерия Макарова. Аферисты позвонили 20-летнему артисту, представившись сотрудниками банка. В результате разговора Макаров передал собеседнику данные своего счета, с которого позже исчезли 200 тысяч рублей. Сам артист комментировать инцидент не стал.

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Евгений Шульгин
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