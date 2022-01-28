Россия направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева.

Акция была проведена оппозицией в среду, 26 января.

«В связи с произошедшим секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы секции интересов Грузии при посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве», — уточняется в сообщении.

Замдиректора департамента выразил надежду, что властями Грузии будут приняты все возможные меры по недопущению таких инцидентов. Зайцев добавил, что незадолго до антироссийской акции в секции интересов РФ произошло отключение основного и резервного электроснабжения, сейчас оно полностью восстановлено.

Ранее в январе спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что власти Грузии готовы к восстановлению авиасообщения с Россией при наличии аналогичных намерений у российской стороны.

Авиасообщение между Россией и Грузией прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после начала антироссийских акций протеста в Тбилиси. В конце июля 2021 года спецпредставитель премьер-министра страны Зураб Абашидзе заявил, что обе стороны вернулись к обсуждению вопроса о снятии запрета и намерены решить его как можно раньше.