Банки в России лишились сотен миллиардов рублей из-за противостояния с Западом

Геополитическое противостояние Запада и России, приведшее к обвалу на финансовых рынках, лишило российские банки примерно 200 миллиардов рублей, следует из информационно-аналитической публикации «О развитии банковского сектора Российской Федерации», подготовленной Центральным банком РФ.

Речь идет об убытке от переоценки облигаций в портфелях кредитных организаций: в январе бумаги дешевели, а их доходность резко росла. При этом ЦБ указал, что убыток «в значительной степени компенсируется зарабатываемой основной прибылью и накопленным существенным запасом капитала».

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов разъяснил, что речь идет о бумажной переоценке: в реальности банки могут не понести расходов при условии, что рынки восстановятся, а стоимость бумаг вырастет, пишет РБК. Однако отрицательная переоценка за несколько дней января уже в три раза превысила результаты за весь прошлый год — 65 миллиардов рублей, следует из его презентации. По состоянию на 1 января вложения финансовых организаций в облигации достигали 16,4 триллиона рублей, составляя 13,6 процента от активов.

Обострение ситуации вокруг Украины оказало негативное влияние на российский фондовый рынок, где в январе было зафиксировано сразу несколько антирекордных показателей. Индекс Московской биржи и курс рубля достигали минимальных значений за несколько месяцев. Финансовые аналитики рекомендуют россиянам не реагировать на волатильность, ожидая стабилизации положения.