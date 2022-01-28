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Великобритания обвинила Россию в планировании кибератак

Министр обороны Британии Уоллес обвинил Россию в планировании кибератак
Бен Уоллес

Бен Уоллес . Фото: Henry Nicholls / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Россию в планировании кибератак и операций, нацеленных на то, чтобы скомпрометировать западные государства и дополнительно осложнить напряженную ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, операции России осуществляются сразу во многих сферах. «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария», — сказал он.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что власти США выявили снижение числа крупных кибератак с использованием вирусов-вымогателей против ключевых объектов инфраструктуры. По мнению американской администрации, это связано с переговорами президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

Марина Совина
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