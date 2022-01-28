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Европе предрекли катастрофу в случае прекращения поставок российского газа

CNN: полное прекращение транзита российского газа грозит Европе катастрофой

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Соединенные Штаты Америки и их союзники пытаются разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации, если поставки российского газа будут перекрыты из-за эскалации конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает CNN.

Как отметил эксперт по энергетике американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос (Nikos Tsafos), незначительные перебои в поставках приведут к нарушению газотранспортной системы Европы, но с ними можно справиться. Однако полное прекращение экспорта российских энергоносителей приведет к катастрофическим последствиям, предрек он.

Похожее мнение выразил немецкий политолог Янис Клюге. По его словам, учитывая огромную роль России в энергетическом секторе региона, при подобном исходе заполнить пробел в поставках в ближайшие месяцы будет невозможно.

В то же время эксперты сомневаются в воплощении худшего сценария, поскольку это приведет к резкой эскалации напряженности в регионе и объединению Европы против Москвы. Кроме того, это «разрушило бы любые иллюзии ЕС о том, что Россия является надежным поставщиком», отметил директор по вопросам энергетики и климата Eurasia Group Хеннинг Глойстайн.

Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что если против газопровода «Северный поток-2» будут введены санкции на фоне роста напряженности между Россией и Украиной, поставки российского газа в Европу могут быть снижены на неопределенный срок. Аналитики считают, что такая ситуация приведет к скачку цен на рынке газа.

Ксения Назарова
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