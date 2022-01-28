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Россиянам назвали стоимость чартеров в самые красивые регионы страны

TUI Россия: пакетный тур в Мурманскую область обойдется в 30 тысяч рублей на человека

Фото: Сергей Ермохин / Коммерсантъ

Стоимость чартерных программ в Бурятию, Мурманск и на Сахалин начинается от 30 тысяч рублей на человека — в цену пакетного тура включен перелет, проживание в отеле, трансфер и экскурсии. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Генеральный директор туркомпании TUI Россия Тарас Демура рассказал о ранее анонсированных зимних чартерах в одни из самых красивых регионов страны — в Бурятию, Мурманскую область и на Сахалин. Так, перелеты из Москвы в Мурманск будут выполняться совместно с авиакомпанией «Ямал», путевка обойдется путешественнику в 30 тысяч рублей.

«В Бурятию TUI Россия традиционно предложит пакетные туры с включенным проживанием, перелетом, трансфером и экскурсиями. Стоимость туров начинается от 38 тысяч рублей на человека», — такую цену путешествия на Байкал назвал глава компании.

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Чартеры в Южно-Сахалинск будут осуществляться авиакомпанией AZUR air — тур на Дальний Восток составит от 42 тысяч рублей на человека. Так, туристам предложат активный отдых на горнолыжном курорте «Горный воздух» с включенным ски-пассом на пять дней. Кроме того, впервые в этом сезоне сформированы и комбинированные путевки с посещением острова Итуруп Курильской гряды.

Отмечалось, что в текущем зимнем сезоне туроператор продолжит выполнять чартерные программы на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области — стоимость пакетного тура начинается от 33 тысяч рублей на человека.

Ранее в январе Ростуризм анонсировал запуск с февраля туристических чартерных рейсов в Бурятию, на Сахалин и в Мурманскую область. Так, 12 февраля россияне смогут дешево полететь на Байкал, с 18 февраля — в Мурманск, с 25 февраля — в Южно-Сахалинск.

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Дарья Рыбак
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Россиянам назвали стоимость чартеров в самые красивые регионы страны
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