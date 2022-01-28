Лукашенко рассказал о планах Польши на Белоруссию

Польша намерена захватить всю территорию Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе ежегодного обращения к нации. Слова главы государства передает Telegram-канал БЕЛТА.

Лукашенко рассказал о планах Польши стать лидером в Восточной Европе и активном вмешательстве Варшавы в дела других стран. «Подобное уже было в истории 80 лет назад, когда Польша вместе с нацистской Германией участвовала в разделе Чехословакии. А сегодня уже и на нас смотрит через прицел. Им нужна вся Беларусь, а не только Восточные Кресы (польское название территорий западной Белоруссии, в первой половине XX века входившей в состав польского государства — прим. «Ленты.ру»)», — заявил глава республики.

В подтверждение собственных заявлений Лукашенко привел планы о якобы намерениях Варшавы в два раза увеличить польскую армию. Кроме того, Польша активно спонсирует и снабжает ресурсами «радикальную оппозицию» не только в Белоруссии, но и в России, и даже в Казахстане, уверен белорусский президент.

Обострение отношений между Варшавой и Минском, которое Лукашенко подчеркнул в ходе послания белорусам, произошло после событий миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Осенью 2021 года тысячи мигрантов из Ближнего Востока пытались с территории Белоруссии проникнуть в Европейский союз, однако пограничная служба Польши помешала им прорвать кордоны — мигранты вынуждены были вернуться в Белоруссию. Некоторые из них улетели домой, а другие до сих пор живут в лагере временного размещения в Гродненской области.

Лукашенко отдельно осудил жестокое отношение поляков к мигрантам. «Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали. Сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастья в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы», — заявил президент.