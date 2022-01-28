Названа дата реорганизации Пенсионного фонда
Минтруд предложил реорганизовать Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 января 2023 года, сообщается на сайте ведомства.
«С учетом введения единой цифровой платформы для администрирования выплат, введения единого тарифа, определения единого окна для обращения за мерами поддержки (Госуслуги), единого центра для консультирования граждан по вопросам предоставления всех мер поддержки — единого контакт-центра, предлагается объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования в Единый государственный внебюджетный фонд "Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (Социальный фонд России)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый подход позволит распространить базовые тарифы социальных взносов на более широкую категорию россиян. Так, обязательное социальное страхование распространится на работающих не только по трудовым, но и по гражданско-правовым договорам. Кроме того, работодатели смогут уплачивать единый взнос на пенсионное и социальное страхование работников.
Также предлагается ликвидировать понятие облагаемой базы для исчисления взносов в ФСС и в Пенсионный фонд. «Установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием», — сформулировано предложение на сайте Минтруда.
Авторы реформы предполагают, что она позволит обеспечить равный доступ к социальному страхованию, режим «одного окна», а также к 2025 году в 1,5 раза увеличить максимальный размер некоторых выплат, таких как по больничному и по уходу за ребенком.
О планах правительства реорганизовать Пенсионный фонд, объединив его с Фондом социального страхования, стало известно утром 28 января из публикаций СМИ. Сообщалось, что авторы инициативы рассчитывают сделать услуги нового фонда более удобными для россиян.