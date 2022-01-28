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Лукашенко назвал себя диктатором

Лукашенко не смог раскрыть суть белорусской демократии

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку назвал себя диктатором и не смог раскрыть суть белорусской демократии. Об этом он заявил во время послания к народу, трансляция которого доступна на YouTube.

Один из присутствующих на мероприятии попросил Лукашенко объяснить, как он понимает демократию по-белорусски. «Я же диктатор, мне трудно понимать демократию», — сказал Лукашенко.

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Глава государства добавил, что видит демократию не так, как ее видят в «свободном мире и оплоте демократии — США», и отметил, что общепринятых ее стандартов не существует.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии могут быть отменены лишь в случае войны. Он подчеркнул, что может покинуть президентский пост в любой момент, но при условии «спокойной жизни народа» и его развития.

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Алиса Реброва
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