Лукашенко назвал условие своей отставки

Выборы президента Белоруссии могут быть отменены только в случае войны. В иных случаях они пройдут в сроки, определенные законодательством. Об этом рассказал действующий глава республики Александр Лукашенко, его слова цитирует БЕЛТА.

По словам политика, вопрос проведения новых выборов будет зависеть от ситуации и обстановки на внешних рубежах. «Если они (западные страны — прим. "Ленты.ру") нам навяжут войнушку, какие выборы? Куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если будет нужно», — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что во всех других случаях он может покинуть пост «в любой момент». Главным условием для своей отставки он назвал «спокойную жизнь народа» и его развитие. «Я буду на запасном пути: скажете в чем-то помочь — я помогу», — отметил глава государства.

Белорусский лидер добавил, что считает два срока подряд «достаточными» для президента. Это условие, по его словам, будет закреплено в новой Конституции страны. «Это очень тяжелая ноша», — сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что для начала транзита власти в Белоруссии ему нужно «минимум два-три года». При этом он признался, что опасается прихода к власти «не тех людей», которые поведут страну «не тем путем». «Я вам клянусь, как своим людям. Будет только так. И никто ни над кем довлеть не будет. Я не буду удерживать власть силой», — в очередной раз пообещал политик.