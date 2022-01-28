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Лавров объяснил отказ от признания ДНР и ЛНР

Лавров: решить конфликт на востоке Украины можно только соблюдением Минских соглашений

Фото: пресс-служба МИД РФ

Только соблюдение Минских соглашений всеми сторонами конфликта позволит урегулировать боевые действия на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям, объясняя отказ Москвы от признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, кстати, одобренным Советом безопасности ООН», — считает он.

Дипломат также прокомментировал слова бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, который заявил, что реальная угроза для президента России Владимира Путина — это украинская демократия сегодня. По мнению Лаврова, Макфол не успел ознакомиться с Минскими соглашениями, в которых и идет речь о сохранении единства и территориальной целостности Украины.

Виктория Кондратьева
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