Пятый тур президентских выборов в Италии закончился ничем

Очередной, уже пятый, тур президентских выборов в Италии завершился безрезультатно. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Поскольку левоцентристские партии воздержались от голосования, оно вновь не выявило победителя. Для победы кандидату необходимо набрать 505 голосов, однако от голосования воздержались 406 участников. По этой причине, лидер правоцентристской коалиции, спикер Сената Элизабетта Казеллати, набрала всего 382 голоса выборщиков.

Также 11 человек сдали пустые бюллетени. Выборы проходят в Палате депутатов, в парламентском Дворце Монтечиторио. Председатель Палаты Роберто Фико после объявления результатов, попросил депутатов покинуть зал заседаний для дезинфекции.

Следующий, шестой тур выборов пройдет в Италии в 19:00 по московскому времени. Из-за того, что несколько подряд туров завершились ничем, в парламенте приняли решения голосовать за кандидатуры на пост президента по два раза в день. Это решение было принято ранее в пятницу, 28 января.

22 января бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил снять свою кандидатуру с выборов нового президента страны. Берлускони во время встречи с лидерами правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» предложил выдвинуть единую «достойную» кандидатуру, не назвав при этом имен. Позже стало известно, что этим кандидатом будет Казеллати.