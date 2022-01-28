Исполнитель роли Флэша записал видео с угрозами ку-клукс-клану и стал мемом

Американский актер и музыкант Эзра Миллер записал видео с угрозами ку-клукс-клану. Исполнитель роли Флэша в фильмах вселенной DC опубликовал обращение в своем Instagram-аккаунте и стал мемом.

Артист посоветовал членам расистской организации застрелиться. «Если вы хотите умереть, я предлагаю вам застрелиться из вашего собственного оружия, хорошо? В противном случае продолжайте делать то, что вы делаете. И вы знаете, о чем я говорю. И вы знаете, мы сделаем это за вас — если, конечно, это действительно то, чего вы хотите. Ну что же, до встречи. Пока!» — сказал Миллер. Он не пояснил, почему именно решил записать это обращение.

Пользователи сети начали шутить над актером, сравнивая его с Суперменом. Некоторые же припомнили ему инцидент с фанаткой (в 2020 году в интернете появилось видео, на котором мужчина, похожий на актера Эзру Миллера, душит фанатку) и предположили, что ему лучше направить свою агрессию на ку-клукс-клан, а не на поклонниц.

— essie • ken roy apologist (@murdocroy) 28 янв. 2022 г.

«Не сейчас, дорогуша. Маме надо разобраться, почему Эзра Миллер угрожает ку-клукс-клану и почему эта организация все еще существует».

— Ell the Numerous Bees (@cosmicsynths) 28 янв. 2022 г.

«Я не знал, что Эзра Миллер стал новым Суперменом».

«Другие знаменитости: "Идите голосовать". Эзра Миллер: "Я убью ку-клукс-клан собственными руками"».

29-летний Эзра Миллер снимался в серии «Фантастические твари и где они обитают», играл супергероя Флэша в экранизациях комиксов DC, таких как «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости», а также появлялся в лентах «Хорошо быть тихоней» и «Что-то не так с Кевином».