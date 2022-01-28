Назван лучший фильм премии «Золотой орел»

Фильм «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина удостоен главной награды кинематографической премии «Золотой орел». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Церемония прошла в пятницу, 28 января, на киностудии «Мосфильм».

Действие картины разворачивается в конце XIX века в Петербурге, главные герои — сын фонарщика Матвей, чье единственное богатство — посеребренные коньки, доставшиеся в наследство, и дочь крупного сановника Алиса.

Также в номинации были представлены фильмы «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Огонь» Алексея Нужного, «Уроки фарси» Вадима Перельмана и «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

«Золотой орел» вручается с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России.