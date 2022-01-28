Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной торговой сессии Мосбиржи российский фондовый рынок продолжил коррекционный рост последних двух дней, свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,07 процента, до 3527,43 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,93 процента, до 1426,72 пункта. По состоянию на 10:02 доллар падает до 77,87 рубля (минус 0,17 процента), евро — до 86,79 рубля (минус 0,21 процента).

Стоимость эталонных сортов нефти с начала дня растет более чем на половину процента. Апрельские фьючерсы на Brent торгуются на уровне 88,69 доллара за баррель, а мартовские на WTI — 87,19 доллара

Все «голубые» фишки Мосбиржи находятся в плюсе. Больше всех растут «Тинькофф» (TCS Group) — на 4 процента, до 5616 рублей, Ozon — на 3,9 процента, до 1478 рублей, привилегированные акции «Сбера» — на 2,6 процента, до 249,87 рубля. Наименьший рост у «Полюса» — 0,5 процента, до 11856,5 рубля, «Лукойла» — на 0,53 процента, до 6847,5 рубля, «Новатэка» — на 0,57 процента, до 1621 рубля.