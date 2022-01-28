Власти заинтересовались рынком видеоигр

Правительство России проявляет все больший интерес к рынку видеоигр, выяснил «Коммерсантъ». Источники газеты сообщили, что регулирование отрасли может быть введено уже в 2022 году. Прежде всего властей интересует торговля виртуальными внутриигровыми предметами — пользователи воспринимают их как реальный товар и даже инструмент инвестиций.

Внутриигровые предметы призваны увеличить интерес геймеров, они бывают самых разных типов — от «расходников» и ресурсов, дающих конкретные преимущества, до не влияющих на результат, но позволяющих отличаться образов (скинов) и редких предметов. Общемировой объем рынка таких объектов достиг 4 миллиардов долларов, а российский — 450 миллионов долларов. При этом большая часть продаж находится в серой зоне — не облагается налогами и не отслеживается, а потому может стать частью преступной деятельности, использоваться при отмывании денег и даже финансировании терроризма.

Внутриигровые покупки (когда предметы приобретаются у издателей игр) официальны и относятся к белому рынку, однако есть и вторичный рынок. Объекты перепродают на сервисах цифровой дистрибуции видеоигр (например, Steam) и специализированных торговых площадках, которые интегрируются со Steam по API (программный интерфейс приложения). Если Steam не позволяет выводить средства, то второй тип площадок иногда дает такую возможность.

Такие «биржи» получают прибыль в виде комиссий со сделок или продажи игрокам своей цифровой валюты. Некоторые участники рынка приобретают внутриигровые предметы в качестве ценных бумаг: инвестор покупает артефакт и фактически обращается с ним как с акцией, ожидая скачков и падений цен. Прибыльность такой деятельность привела к появлению компаний, работающих по примеру инвестиционных фондов.

«Оборот внутриигровых предметов — полноценный рынок, несмотря на то что многие платформы запрещают продажу артефактов за реальные деньги, ограничения легко обходятся через P2P-платежи и криптовалюты», — отметил зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Борис Едидин. Он добавил, что по этой причине правительство с 2021 года проявляет повышенное внимание к этой индустрии. Незаконные действия в игровой среде ничем не отличаются от таковых на других рынках.

Подведомственный Роскомнадзору научно-технический центр ФГУП ГРЧЦ еще в мае 2021 года в своем исследовании описал преступные схемы по легализации через индустрию видеоигр полученных преступным путем денежных средств, а также вывод денег за рубеж. «Такие схемы реализуются путем создания аккаунта в популярной компьютерной игре, совершения внутриигровых покупок и прокачки персонажа с последующей продажей аккаунта в другой стране», — указано в документе.

Едидин добавил, что власти также внушает беспокойство вопрос налогообложения, так как формально получение денег от перепродажи игровых товаров может считаться доходом. Возможно, со временем они будут признаны имуществом. По информации «Коммерсанта», в российском Центробанке отказались обсуждать игровые предметы как инструмент инвестиций. Однако в других странах финансовые регуляторы уже стараются ограничивать оборот артефактов и виртуальных денег в играх. Например, в 2019 году разработчики GTA V выпустили обновление, которое позволило пользователям тратить внутриигровые деньги в виртуальном казино. Однако позже из-за давления регуляторов создатели игры запретили пользователям Вьетнама, Венесуэлы, Ирака, Аргентины и еще порядка 50 стран покупать игровые фишки и делать ставки.