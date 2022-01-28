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Сбросившего жену в колодец россиянина осудили на девять с половиной лет тюрьмы

В Башкирии осудили 44-летнего уфимца, который скинул жену в колодец и засыпал его гравием

Фото: СК РФ

В Башкирии 44-летнего местного жителя осудили почти на девять с половиной лет тюрьмы за убийство 50-летней супруги. Об этом в пятницу, 28 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено 25 сентября 2021 года. Супруги поссорились, после чего мужчина стал душить жену веревкой. Когда женщина потеряла сознание, он решил, что она умерла, и скинул ее в 10-метровый колодец, после чего засыпал его гравием и залил цементом. В результате женщина скончалась от травм, полученных после падения.

Через два дня злоумышленник обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены. Он сообщил, что 25 сентября забрал ее на машине с базы отдыха вблизи села Петровское, однако позже та передумала уезжать, решив остаться с подругами, вышла из машины и пошла к турбазе, после чего пропала.

Однако следователи выяснили, что автомобиль на дороге не останавливался. Позже дочь погибшей сообщила, что видела обувь, в которой ее мать ездила к подругам, в доме уже после ее исчезновения. После того как супругу пропавшей предъявили доказательства, он сознался в убийстве и рассказал, где спрятал тело.

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Елизавета Новикова
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