Бывшего главу российского города обвинили в получении 17 взяток

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Котласа Андрея Бральнина. Об этом в пятницу, 28 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Главе российского города вменяют 17 эпизодов получения взяток на общую сумму более 18 миллионов рублей от предпринимателей. По данным следствия, в период с 2014 по 2021 год он за вознаграждение в виде денег и услуг имущественного характера оказывал покровительство бизнесменам и коммерсантам, работающим в сфере строительства. В частности, он добивался для них быстрой выдачи документов по введению в эксплуатацию объектов недвижимости.

Уголовное дело по статьям 290 («Получение должностным лицом взяток в значительном, крупном и в особо крупном размерах») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ на Бральнина было возбуждено по материалам СКР и ФСБ России. На время следствия его отправили в СИЗО.

1 декабря 2021 года сообщалось, что бывшего мэра Воскресенска Виталия Лащенова приговорили к четырем годам колонии по делу о крупном мошенничестве.