Леди Гага снялась в пиджаке на голое тело для обложки журнала

Американская певица и актриса Леди Гага снялась в откровенном наряде для обложки журнала Deadline и взволновала фанатов. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 35-летняя знаменитость запечатлена в полный рост в темно-сером удлиненном пиджаке и черных кожаных ботфортах на каблуках. При этом видно, что на Гаге отсутствует нижнее белье. На ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках, а образ дополнен небольшими серьгами. Публикация набрала больше 256 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях под снимком. «Идеальная», «Черт возьми, ты потрясающая», «Моя фотопленка взорвется, если ты не остановишься», «Выглядишь невероятно», «У меня отвисла челюсть», — высказывались они.

В декабре Леди Гага поделилась селфи в наряде с декольте и восхитила фанатов. Она снялась в черном платье с тонкими бретелями и асимметричным вырезом в зоне декольте, который частично оголяет ее грудь.

