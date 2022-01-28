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Поход в туалет принес мужчине 16 миллионов рублей

Мужчина решил сходить в туалет и внезапно обрел богатство

Фото: Susana Vera / Reuters

Поход в туалет принес богатство жителю американского города Пендлтон, штат Южная Каролина. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина остановился на автозаправочной станции, так как ему внезапно захотелось в сходить в уборную. «Как правило, я останавливаюсь возле магазина через дорогу, но в тот день парковка была занята», — пояснил американец.

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Он решил приобрести напиток и несколько билетов моментальной лотереи. Американец вместе с женой стерли с билетов защитный слой и выиграли 20 долларов (1,5 тысячи рублей). Они решили купить еще несколько билетов. Билет за пять долларов (397 рублей) принес им приз в 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

«Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я выскочил из машины, бросил билет на стойку в магазине и попросил отсканировать его, чтобы убедиться в выигрыше», — отметил мужчина.

Он рассказал, что полученные деньги позволят им реализовать то, что они всегда хотели сделать. Победитель и его жена собираются купить новый автомобиль и реконструировать дом.

Ранее сообщалось, что семья из американского штата Нью-Джерси решила сделать остановку для похода в туалет и сорвала джекпот. Заодно американцы решили приобрести в магазине несколько лотерейных билетов, один из которых принес им выигрыш в два миллиона долларов (159,1 миллиона рублей).

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Алиса Дмитриева
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