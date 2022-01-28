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Россиянин предстанет перед судом за нападение с ножом на нового мужа бывшей жены

В Новодвинске россиянин напал с ножом на пришедшего за вещами нового мужа его бывшей жены

Фото: СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В Архангельской области за покушение на убийство предстанет перед судом 60-летний житель города Новодвинск. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 ноября 2021 года обвиняемый, который ранее развелся с женой, употреблял алкоголь. В это время к нему пришел 47-летний мужчина, к которому ушла бывшая супруга обвиняемого — новый муж женщины пояснил, что пришел забрать ее вещи. В процессе разговора мужчины поссорились. 60-летний мужчина напал на соперника с ножом и нанес ему несколько ударов. В какой-то момент потерпевшему удалось вырваться и выбежать из квартиры.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. 60-летний россиянин задержан, он раскаялся в своих действиях.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 января сообщалось, что в Архангельске задержан изрезавший ножом друга ранее судимый 38-летний россиянин.

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Владимир Седов
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