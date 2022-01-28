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В российском регионе семилетний мальчик почти сутки провел в канализации

«112»: в Тверской области 7-летний мальчик почти сутки просидел в канализационном люке

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В городе Торопец Тверской области семилетний мальчик почти сутки просидел в канализационном люке. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает «112» в своем Telegram-канале.

Ребенок пропал 27 января. В последний раз его видели в продуктовом магазине. Дальше след потерялся. По факту исчезновения россиянина региональное управление Следственного комитета (СК) проводит проверку.

Запись о его пропаже с просьбой о помощи в поисках также есть в группе волонтеров во «ВКонтакте» от 28 января.

«112», тем не менее, сообщает, что мальчика уже нашли. По данным канала, он провалился в канализационный люк и просидел там всю ночь. Сейчас его доставили в больницу, он в сознании, но с сильным переохлаждением.

25 января стало известно о том, что в городе Холм Новгородской области пропала годовалая девочка. После ее исчезновения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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Евгения Куликова
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