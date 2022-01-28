Популярная пляжная страна снова возобновит авиасообщение

В Марокко снова возобновляется авиасообщение с внешним миром с 7 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике кабинета министров.

Отмечается, что власти популярной пляжной страны приняли данное решение в соответствии с правовыми положениями режима санитарного чрезвычайного положения, основываясь на рекомендациях научно-технической комиссии и учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в королевстве.

«В целях поддержки этого решения научно-техническая комиссия в настоящее время изучает меры, которые должны быть приняты на пограничных постах, и условия, необходимые для пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре 2021 года Марокко стало одной из первых стран, которые приняли решение прервать авиасообщение из-за нового штамма коронавируса омикрон. Запрет на пассажирские рейсы неоднократно продлевался.