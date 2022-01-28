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Пропавшая в Мексике россиянка вышла на связь

Россиянка, пропавшая с девятимесячной дочерью в мексиканском штате Веракрус, нашлась

Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press

Россиянка Татьяна Минеева, которая пропала в мексиканском штате, нашлась. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом дипломатического представительства Андрей Трояновский.

По его словам, девушка сама вышла на связь с посольством России и объяснила, что с ней все в порядке. «Связь с россиянкой установлена и поддерживается, никакой угрозы ее жизни нет. Причиной появления информации об ее исчезновении стал семейный конфликт», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что Минеева и ее девятимесячная дочь Камила Карус Минеева, которая имеет гражданство Мексики, пропали в штате Веракрус. Отмечалось, что их жизнь и здоровье, скорее всего, находятся под угрозой, так как они могли стать жертвами преступления.

Марина Совина
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