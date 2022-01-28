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МИД Германии подтвердил высылку из страны российского дипломата

МИД ФРГ: Германия выслала из страны сотрудника Генконсульства РФ в Мюнхене из-за шпионажа
Здание Российского консульства в Мюнхене

Здание Российского консульства в Мюнхене. Фото: Google View

МИД ФРГ подтвердил высылку из страны российского дипломата летом 2021 года из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости.

«Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон грата, и от него потребовали покинуть страну», — сообщила представительница МИД Германии.

По информации ведомства, сотрудник Генконсульства России в Мюнхене работал в Службе внешней разведки России (СВР) и выполнял функции агента.

Ранее стало известно, что правительство Германии заподозрило сотрудника российского консульства в Мюнхене в шпионаже и объявило его персоной нон грата. Он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов Германии и о задержании которого стало известно в 2021 году.

Марина Совина
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