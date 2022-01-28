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Сотрудника консульства России в Мюнхене объявили персоной нон грата

Германия объявила персоной нон грата российского дипломата после подозрений в шпионаже
Здание Российского консульства в Мюнхене

Здание Российского консульства в Мюнхене. Фото: Google View

Правительство Германии заподозрило сотрудника российского консульства в Мюнхене в шпионаже и объявило его персоной нон грата. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источников газеты Der Spiegel в правительстве, на которую ссылается РИА Новости, дипломат также является сотрудником российской Службы внешней разведки. Он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов Германии и о задержании которого стало известно в 2021 году.

Гражданина РФ Ильнура Н. арестовали 21 июня. По данным по германских властей, он работал на российские спецслужбы. В Генпрокуратуре ФРГ считают, что он встречался с представителем российских спецслужб как минимум три раза и передавал им ценную информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предъявленные Ильнуру обвинения, заявил: в Кремле неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы.

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Виктория Кондратьева
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