Сотрудника консульства России в Мюнхене объявили персоной нон грата

Правительство Германии заподозрило сотрудника российского консульства в Мюнхене в шпионаже и объявило его персоной нон грата. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источников газеты Der Spiegel в правительстве, на которую ссылается РИА Новости, дипломат также является сотрудником российской Службы внешней разведки. Он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов Германии и о задержании которого стало известно в 2021 году.

Гражданина РФ Ильнура Н. арестовали 21 июня. По данным по германских властей, он работал на российские спецслужбы. В Генпрокуратуре ФРГ считают, что он встречался с представителем российских спецслужб как минимум три раза и передавал им ценную информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предъявленные Ильнуру обвинения, заявил: в Кремле неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы.