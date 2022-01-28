Бывшему бухгалтеру российской полиции вынесли приговор за присвоение миллионов

В Курганской области суд приговорил бывшего бухгалтера отдела МВД России «Шадринский» к двум годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей за хищение и легализацию миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что осужденная входила в преступную группу, во главе которой стоял замначальника УМВД России по Курганской области. Под его руководством в 2012-2020 годах полицейские похищали денежное довольствие, премии и выплаты других сотрудников.

Бухгалтер начисляла личному составу отдела полиции деньги в завышенном размере, а выплачивала в заниженном. Образовавшуюся разницу обвиняемые присваивали себе. За восемь лет они похитили более 53 миллионов рублей.

Также бухгалтеру вменяется участие в легализации похищенных денежных средств. Женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказала о своей роли в преступной схеме и изобличила других злоумышленников. После этого ее дело выделили в отдельное производство.

О разоблачении группировки из высокопоставленных сотрудников МВД стало известно 23 марта 2020 года.