Центробанк спрогнозировал падение спроса на ипотеку

В среднесрочной перспективе выдачи ипотеки в России снизятся «до более умеренных уровней» ввиду роста ипотечных ставок, говорится в докладе Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2021 года», опубликованном на сайте регулятора.

Как отмечается в документе, в России нет высоких рисков перегрева рынка жилищного кредитования — их исключает прогнозируемое падение спроса на ипотеку.

По данным ЦБ, в 2021 году рост ипотечного портфеля российских банков превысил 30 процентов. В декабре выдачи ипотеки выросли. «Скорее всего, люди стремятся получить ипотеку до ее подорожания — несмотря на рост ключевой ставки, средняя ставка по ипотеке на первичном рынке даже немного снижалась (в ноябре — 5,8 процента, в октябре — 6 процентов, в сентябре — 6,24 процента) из‐за действия программ господдержки <...>, а также маркетинговых программ банков и застройщиков», — отмечается в докладе.

На вторичном рынке средняя ставка выросла, но опять же не так существенно, как ключевая, указывает регулятор: с 8,5 процента в октябре до 8,6 процента в ноябре.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 3,2 миллиона рублей.