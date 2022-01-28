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Мать найденного в канализации ребенка раскрыла подробности его пропажи

Найденный в Торопце ребенок провалился в канализацию, так как не заметил люк под снегом

Фото: СК РФ

В городе Торопец в Тверской области семилетний ребенок провалился в канализацию, так как не увидел люк под слоем снега. Такие подробности пропажи мальчика рассказала его мать, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Он, получается, пошел в магазин не по дороге, а по сугробам. Под снегом был люк. Он на него наступил, и крышка под ним перевернулась. Он провалился, а крышка за ним обратно закрылась», — рассказала россиянка.

Она добавила, что местонахождение ребенка удалось установить благодаря камерам наблюдения — они зафиксировали, как он провалился в канализацию.

По словам матери мальчика, после обнаружения несовершеннолетний находится в больнице, врачи диагностировали у него легкое переохлаждение.

О пропаже семилетнего россиянина стало известно в четверг, 27 января, — тогда последний раз его видели в продуктовом магазине. Мальчика нашли спустя сутки в канализации.

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Анастасия Шейкина
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