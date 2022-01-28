Российские полицейские попались коллегам на сбыте наркотиков

В Одинцово Московской области двух сотрудников тылового подразделения управления МВД заподозрили в сбыте наркотиков. Об этом в пятницу, 28 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Татьяна Петрова.

Полицейских задержали их коллеги из управления собственной безопасности (УСБ) в ходе комплекса мероприятий, была установлена причастность попавшихся сотрудников к сбыту наркотиков. «Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством», — заявила Татьяна Петрова.

11 ноября сообщалось, что в Ульяновске завели дело о превышении должностных полномочий на лейтенанта и капитана полиции, которые уговорили местную жительницу нарвать конопли, после чего задержали.