Полиция пришла с обысками к лидеру российского QR-сопротивления

В Санкт-Петербурге полицейские пришли с обысками в дом предпринимателя Александра Коновалова, который организовал в городе движение против QR-кодов и стал известен как лидер барного сопротивления. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Коновалова заподозрили в посредничестве в передаче взятки. По версии следствия, он действовал в интересах управляющего антикафе на Вознесенском проспекте.

В декабре 2020 года бизнесмен объединил более 40 баров Петербурга, которые собирались игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Он пояснил, что некоторый бизнес может навсегда закрыться из-за новогоднего локдауна, что намного страшнее штрафов и санкций.

«Здравомыслящему человеку понятно, что коронавирус — это ужасно, у меня у самого тяжело болела мама, знакомые. Но это не значит, что из-за этого коронавируса нужно убивать отрасль, которую потом будет не восстановить никак», — заявил бизнесмен.