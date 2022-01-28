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Полиция пришла с обысками к лидеру российского QR-сопротивления

В Петербурге лидера движения против QR-кодов Коновалова заподозрили во взяточничестве

Кадр: Анжелика Гетше / Фонтанка.ru

В Санкт-Петербурге полицейские пришли с обысками в дом предпринимателя Александра Коновалова, который организовал в городе движение против QR-кодов и стал известен как лидер барного сопротивления. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Коновалова заподозрили в посредничестве в передаче взятки. По версии следствия, он действовал в интересах управляющего антикафе на Вознесенском проспекте.

В декабре 2020 года бизнесмен объединил более 40 баров Петербурга, которые собирались игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Он пояснил, что некоторый бизнес может навсегда закрыться из-за новогоднего локдауна, что намного страшнее штрафов и санкций.

«Здравомыслящему человеку понятно, что коронавирус — это ужасно, у меня у самого тяжело болела мама, знакомые. Но это не значит, что из-за этого коронавируса нужно убивать отрасль, которую потом будет не восстановить никак», — заявил бизнесмен.

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Мария Рубникович
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